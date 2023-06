Die Besatzung des seit Tagen vermissten Tauchboots am Wrack der «Titanic» ist nach offiziellen Angaben tot. Der Betreiber der «Titan» erklärte am Donnerstagabend, keiner der fünf Menschen an Bord habe überlebt. Die US-Küstenwache berichtete vom Fund von Trümmerteilen auf dem Grund des Ozeans in etwa vier Kilometern Tiefe.

aktualisiert um 06:20