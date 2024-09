Die US-Importpreise verringerten sich im August im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Dies ist der stärkste monatliche Rückgang seit Ende 2023. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet, nachdem die Preise im Juli noch um 0,1 Prozent zugelegt hatten. Im Vergleich zum August 2023 zogen die Importpreise um 0,8 Prozent an.