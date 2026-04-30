Da die deutsche Wirtschaft viele Vorprodukte und Rohstoffe aus dem Ausland ‌bezieht, wirken sich die Einfuhrpreise früher oder später auch auf ​die allgemeine Inflation aus. Im April stieg die Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen bereits auf 2,9 Prozent - den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Dabei verteuerte sich ‌Energie mit 10,1 ​Prozent besonders stark.