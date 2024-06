Zu den Präsidentschaftswahlen in den USA: Was sind die entscheidenden Unterschiede zwischen Biden und Trump?

Beide Kandidaten werden viel Geld ausgeben, aber es gibt Unterschiede in ihren Herangehensweisen. Trump ist ein Geschäftsmann, während Biden eher diplomatisch ist. Auch in Bezug auf die Steuerpolitik gibt es Unterschiede. Biden würde die Steuern erhöhen, um die Wirtschaft auf beiden Seiten, also sowohl die Nachfrage als auch das Angebot, zu unterstützen. Trump hingegen würde die Steuern senken, um das Angebot zu begünstigen. Letztendlich würde sowohl Biden als auch Trump das US-Defizit erhöhen. Mittelfristig könnten Investoren jedoch die Nachhaltigkeit einer solchen Politik in Frage stellen.