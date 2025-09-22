Stark gestiegen ist indes der Anteil an Gebäuden, die mit einer Wärmepumpe geheizt werden. 2024 waren 23 Prozent aller Gebäude mit einer solchen ausgestattet. Der Anteil habe sich damit seit dem Jahr 2000 verfünffacht. In 17 Prozent aller Gebäude war eine Gasheizung installiert, 12 Prozent der Gebäude wurden mit Holz und 7 Prozent mit Elektrizität beheizt.