Gründe für den tieferen Stromverbrauch in einigen Industrieländern seien die anhaltende Konjunkturabschwächung sowie die Auswirkungen der Energiekrise, teilte die Internationale Energieagentur (IEA) am Mittwoch in Paris in ihrem Strommarktbericht mit. In den USA, Japan und Europa wird 2023 eine sinkende Stromnachfrage erwartet. Der Stromverbrauch in der EU sinkt voraussichtlich auf ein Niveau, das zuletzt 2002 erreicht wurde. Energieintensive Industrien der EU hätten sich noch nicht vom Produktionseinbruch des letzten Jahres erholt, hiess es.