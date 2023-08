Bullard hatte im Juli unerwartet seinen Rücktritt angekündigt und wechselt an die Universität Purdue. Der Leiter der Findungskommission, Jim McKelvey, kündigte am Montag an, die Suche nach einem Nachfolger werde «robust, transparent, fair und umfassend» sein. Das auf Führungskräfte spezialisierte Unternehmen Spencer Stuart werde dabei helfen.