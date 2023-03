Mit dem Verbot will die EU den Umstieg auf Elektrofahrzeuge beschleunigen. Deutschland legte in letzter Minute aber Einspruch ein, weshalb die finale Abstimmung vertagt wurde. Die Bundesrepublik ist mit dem Widerstand aber nicht alleine. Der tschechische Verkehrsminister Martin Kupka sagte vergangene Woche, dass auch sein Land Änderungen an dem für 2035 geplanten Verbot neuer CO2-emittierender Autos wünsche. "Wir werden die Begrenzung von Verbrennungsmotoren nach 2035 nicht unterstützen, es sei denn, es gibt eine klare und verbindliche Ausnahmeregelung für synthetische Kraftstoffe", teilte Kupka auf Twitter mit.