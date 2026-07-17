Die Gesamtkosten des Verkehrs beliefen sich 2023 auf 117 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) in der am Freitag veröffentlichten Taschenstatistik «Mobilität und Verkehr» schrieb. Der Personenverkehr sei für 77 Prozent dieser Kosten verantwortlich, der Güterverkehr für die restlichen 23 Prozent. Zwischen 2019 und 2023 stiegen die Gesamtkosten um acht Prozent, wie es weiter hiess.