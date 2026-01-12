Insgesamt waren auf den Websites der Unternehmen und der Personaldienstleister per Mitte November 2025 225'358 Stellen ausgeschrieben, wie dem am Montag publizierten «Jobradar» des Personalunternehmens X28 für das vierte Quartal 2025 zu entnehmen ist. Von diesen richteten sich rund 10 Prozent oder 22'494 Stellenangebote an Führungskräfte.