cash.ch: Im vergangenen Sommer schrieb die 'Wochenzeitung' unter dem Titel 'Schalteggers IdeologieMaschine', Sie würden am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) mithilfe von Milliardären Ihre neoliberale Agenda verbreiten. Hat Sie das getroffen?

Christoph Schaltegger: Mit Verlaub - es geht nicht um Betroffenheit. Die Frage ist eine andere. Als Wissenschaftler muss man sich entscheiden: Will man sich nur der Forschung widmen oder will man auch den Transfer der wissenschaftlichen Erkenntnisse vom Elfenbeinturm in die Öffentlichkeit bewerkstelligen? Bei letzterem muss man akzeptieren, dass Medien einen kommentieren und der Leser entscheidet, was stichhaltig und was blosse Polemik der Medien ist. Wer das nicht erträgt, sollte gar nicht erst in die öffentliche Debatte einsteigen.