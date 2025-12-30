Das vorsichtige Konsumverhalten dürfte sich in den Umsätzen vieler Anbieter niederschlagen, hiess es weiter. Beispielsweise will rund ein Viertel der Befragten im nächsten Jahr weniger Geld im Möbelhandel - etwa bei IKEA - ausgeben. Und mehr als ein Fünftel plane, weniger bei Galaxus, Media Markt, Fust oder Interdiscount für Elektronik- oder Haushaltsartikel liegen zu lassen.