Wie können Privatpersonen bei der Auswahl von Kunstwerken vorgehen?

Mein Rat für Sammlungseleven ist, so viele Ausstellungen wie möglich anzuschauen und so viel wie möglich über die Künstler*innen in Erfahrung zu bringen. Viele Kunstinstitutionen bieten für ihre Freundeskreise spannende Programme an. Mit unseren mumok Contemporaries besuchen wir zum Beispiel Ausstellungen, Kunstmessen, Privatsammlungen oder Künstler*innenateliers und führen so interessierte Menschen an die zeitgenössische Kunst heran. Eine Möglichkeit, relativ preiswert Kunstwerke aufstrebender junger sowie etablierter Künstler*innen zu kaufen, sind Auflagenarbeiten. Das mumok gibt regelmässig Editionen von Künstlerinnen heraus, die im Haus ausstellen.