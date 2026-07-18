Laut einem Geschäftsfreund hatte Hofmann Anfang 2017 von Merzbacher den Auftrag erhalten, seine Vermögensverwaltung zu übernehmen und ein Family Office für ihn zu führen. Ein paar Jahre zuvor gründete sie die Atrimis AG, die sich um Anlagegeschäfte vermögender Familien kümmert. Gleichzeitig war sie Partnerin bei Portas Capital, einem unabhängigen Vermögensverwalter. Davor arbeitete sie bei Glencore und bei Ernst & Young, wo sie nach ihrem HSG-Studium einstieg.

Merzbacher war bereits 89 Jahre alt, als er Carole-Maud Hofmann mit dem Mandat betraute. Sie vertrat ihn in Verwaltungsräten und sass im Stiftungsrat des Museums Haus Konstruktiv, wo sich Merzbacher über viele Jahre engagierte. Gemäss «NZZ» begleitete sie ihn regelmässig an öffentliche Anlässe. Ausserdem ist Hofmann Verwaltungsratspräsidentin der JM Jüdische Medien AG, Herausgeberin der Zeitschrift «Tachles». Kurze Zeit war sie Präsidentin von Keren Hajessod, einer bekannten Stiftung, die Projekte in Israel finanziert.

Intensive Betreuung

Spätestens als Merzbacher zwei Jahre vor seinem Tod an Krebs erkrankte, wurde die Betreuung intensiver. Hofmann begleitete ihren Mandanten zu medizinischen Untersuchungen und war bei Arztbesuchen dabei. Sie protokollierte die Sitzungen und informierte die Familienmitglieder. Dass die Familie diese Nähe zuliess, dürfte nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass Hofmann die Familie seit Kindheitstagen kennt. Ihr Vater war mit dem Kunstsammler eng befreundet.

Werner Merzbacher war für Hofmann ohne Zweifel ein bedeutender Kunde, ziemlich sicher der wichtigste, den sie je hatte. Wie viel Hofmann für ihre Dienste erhalten hat, darüber ranken sich nur Gerüchte. Es dürften allerdings keine kleinen Beträge gewesen sein. Merzbacher galt als ein sehr grosszügiger Mensch. Wie aus dem Umfeld Hofmanns zu hören ist, bedachte er sie bereits zu Lebzeiten mit einem Legat. Von seiner Grosszügigkeit dürften allerdings nicht nur Hofmann profitiert haben, sondern auch seine Kinder und Enkel.