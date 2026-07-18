Kunstsammler Werner Merzbacher setzte kurz vor seinem Tod 2024 seine Vermögensverwalterin Carole-Maud Hofmann als Erbin ein – zum Entsetzen seiner Familie.
18.07.2026 18:30
Von Beat Schmid
Werner Merzbacher war einer der bedeutendsten Kunstsammler der Schweiz. Ein halbes Jahr vor seinem Tod im Herbst 2024 setzte er seine Vermögensverwalterin als Erbberechtigte ein. Weil seine Kinder und Grosskinder nichts davon wussten, fielen sie bei der Testamentseröffnung aus allen Wolken. Seither tobt eine der heftigsten und spektakulärsten Erbstreitigkeiten, die die Zürcher High Society je erlebt hat.
Als Merzbacher am 5. Oktober 2024 im Alter von 96 Jahren verstarb, schien unter den Beteiligten noch Einigkeit zu herrschen. Das zumindest legt die Todesanzeige nahe, die von seiner Frau, seinen Kindern, Grosskindern und weiteren Verwandten unterzeichnet wurde. An letzter Stelle steht der Name einer Bekannten: Carole-Maud Hofmann, die Vermögensverwalterin.