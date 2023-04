Im Tarifstreit mit der Bahn will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zum zweiten Mal den Schienenverkehr bundesweit lahmlegen. Am Freitag müssten sich Fernreisende und Wochenend-Pendler daher wieder auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen, sagten Gewerkschaftsvertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Auch in Kreisen der Bahn wird mit dem Ausstand vorm Wochenende gerechnet, hieß es im Konzern. Unabhängig davon werden Donnerstag und Freitag die Flughäfen in Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn von der Gewerkschaft Verdi bestreikt.