Der Durchschnitts-Bruttolohn für Vollzeitbeschäftigte liegt in Ostdeutschland mehr als 13'000 Euro oder 21 Prozent unter dem in den alten Bundesländern, schreibt das «Redaktionsnetzwerk Deutschland» (RND) vorab und beruft sich dabei auf die Jahresbilanz für 2024 des Statistischen Bundesamts, die das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) abgefragt hat.