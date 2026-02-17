Fratzscher forderte stattdessen die Abschaffung klimaschädlicher ​Steuersubventionen im Umfang von 60 Milliarden Euro, darunter das Diesel-Privileg und die ‌Pendlerpauschale. Zudem plädierte er für die weitgehende Abschaffung der Minijobs, die er als Riesenhürde auf dem Weg hin zu mehr ​Beschäftigung ​und damit zu mehr Wachstum ⁠bezeichnete. Die sieben Millionen Minijobber könnten 603 ​Euro komplett ohne ⁠Steuerabgaben verdienen, müssten jedoch viel mehr arbeiten, um darüber ‌hinaus auf eine vernünftige Summe zu kommen. «Man sollte die Minijobs abschaffen», sagte Fratzscher. Allenfalls eine Begrenzung auf Studierende ‌und Rentner sei sinnvoll. Auch das Ehegattensplitting mit ​Kosten von 22 Milliarden Euro müsse durch ein Realsplitting ersetzt werden.