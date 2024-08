Jenseits der Alpen ist die Schweiz seit langem Anziehungspunkt für Reiche aus aller Welt. Das liegt an der Tradition des Bankgeheimnisses und der Diskretion, aber auch an der stabilen Politik und den niedrigen Steuersätzen. Zuletzt kamen reiche Norweger, die den hohen Vermögens- und Dividendensteuern ihres Heimatlandes entgehen wollten. Die Steuersätze variieren je nach Kanton und sind laut KPMG in der Regel in deutschsprachigen Gebieten wie Schwyz und Zug am niedrigsten, verglichen mit der kosmopolitischen Stadt Genf. Einige Kantone haben Pauschaloptionen, die wohlhabende Ausländer, die nicht in der Schweiz arbeiten, begünstigen.