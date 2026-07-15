Der vorläufige Umsatz im zweiten Quartal belief sich laut IBM am Dienstag auf 17,2 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den Analystenschätzungen von 17,9 Milliarden US-Dollar. Besonders stark betroffen waren die Umsätze der Infrastruktursparte von IBM, zu der auch Grossrechner gehören, mit einem Rückgang von 7 Prozent. Die Aktien stürzten um 25 Prozent auf 217,07 US-Dollar ab – der grösste Tagesverlust seit mindestens dem 3. Januar 1968, dem frühesten Datum, für das Bloomberg Kursdaten der Aktie vorliegen hat.