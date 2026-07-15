Die Aktien von International Business Machines (IBM) brachen nach der Veröffentlichung vorläufiger Umsatzzahlen für das zweite Quartal, die hinter den Erwartungen zurückblieben, so stark ein wie seit mindestens 58 Jahren nicht mehr. IBM begründete dies mit der Verlagerung der Ausgaben der Kunden hin zu Chips und Servern aufgrund von durch KI verursachten Engpässen.
Der vorläufige Umsatz im zweiten Quartal belief sich laut IBM am Dienstag auf 17,2 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den Analystenschätzungen von 17,9 Milliarden US-Dollar. Besonders stark betroffen waren die Umsätze der Infrastruktursparte von IBM, zu der auch Grossrechner gehören, mit einem Rückgang von 7 Prozent. Die Aktien stürzten um 25 Prozent auf 217,07 US-Dollar ab – der grösste Tagesverlust seit mindestens dem 3. Januar 1968, dem frühesten Datum, für das Bloomberg Kursdaten der Aktie vorliegen hat.
Die IBM-Meldung belastete zunächst auch andere Softwareunternehmen. So gaben die Aktien von ServiceNow und Workday nach, konnten die Verluste im Laufe des Handelstages aber teilweise wieder wettmachen. Der weltweite Ausbau von Rechenzentren, die für den Betrieb von Systemen der künstlichen Intelligenz unerlässlich sind, hat zu gravierenden Engpässen bei Halbleitern, insbesondere bei Speicherchips, geführt. Die Angebotsverknappung hat die Kosten für Hersteller von Produkten wie iPads und Xbox-Konsolen in die Höhe getrieben.
Die Ergebnisse von IBM zeigen, dass Unternehmen dadurch gezwungen sind, ihre Ausgaben auf Server und Chips zu verlagern, wodurch weniger Geld für andere Technologien wie IBM-Mainframes und -Software übrig bleibt. «Die freiwilligen IT-Ausgaben verschärfen sich und werden wahrscheinlich das Hauptthema bei den meisten Softwareunternehmen sein, wenn sie ihre Ergebnisse veröffentlichen», sagte Anurag Rana, Analyst bei Bloomberg Intelligence, in einer Mitteilung.
IBM-CEO Arvind Krishna sagte, das Unternehmen habe erwartet, dass Lieferkettenprobleme die Ergebnisse belasten würden. Er räumte jedoch ein, dass das Unternehmen nicht vorhergesehen habe, dass seine Kunden ihre Ausgaben auch von IBM-Produkten auf Server, Speicher und Arbeitsspeicher verlagern würden, um sich gegen weitere Preissteigerungen abzusichern. «Die Entwicklung war schlimmer als erwartet», schrieb Krishna in einem Brief an die Investoren und fügte hinzu, dass die Z-Mainframes des Unternehmens und die zugehörige Software einen Grossteil des Defizits ausmachten.
IBM als «KI-Verlierer»?
«Diese Bedingungen erfordern von unseren Teams eine fehlerfreie Leistung, und in diesem Quartal haben wir versagt. Wir haben uns nicht schnell genug angepasst und reagiert, und zahlreiche Grossaufträge konnten nicht wie geplant abgeschlossen werden», sagte er.
Arvind Krishna hatte IBM verstärkt auf das Geschäft mit Software ausgerichtet, unter anderem durch milliardenschwere Zukäufe wie Red Hat, HashiCorp und Confluent. Die harsche Reaktion der Anleger am Dienstag könnte auch daran liegen, dass es am Markt die Sorge gibt, Künstliche Intelligenz könnte mit ihren Software-Fähigkeiten das Geschäft von IBM aushöhlen.
Im Februar erlebte IBM einen starken Kursverfall, nachdem das KI-Startup Anthropic PBC ein Tool vorgestellt hatte, das eine veraltete Programmiersprache für IBM-Grossrechner modernisieren könnte. Das Unternehmen meldete ausserdem einen vorläufigen Rückgang des verwässerten Gewinns um 2 Prozent auf 2,27 US-Dollar je Aktie.
IBM hat, wie die meisten Softwareanbieter, KI in seine Produkte integriert und seine Fähigkeit hervorgehoben, Kunden die neueste Technologie zu bieten. Das Unternehmen hat versucht, Investoren davon zu überzeugen, dass KI sein Geschäft stärken und nicht ersetzen wird. Führungskräfte gaben an, dass KI-bezogene Projekte die Nachfrage nach IBMs Infrastruktursoftware steigern, mit der Kunden mit führenden KI-Modellen arbeiten können.
Laut Krishna seien Kunden zudem durch die sich rasant entwickelnden Cybersicherheitsbedenken «abgelenkt». Anthropics Mythos-Modell alarmierte Anfang des Jahres Regierungen und Unternehmen weltweit mit seiner Fähigkeit, Schwachstellen aufzudecken, die von Angreifern ausgenutzt werden könnten. Banken, Technologieunternehmen und andere Institutionen erhielten frühzeitigen Zugriff auf das Modell, um ihre Abwehrmassnahmen vor der breiteren Veröffentlichung von Mythos zu verstärken.
IBMs verfehlte Prognose sei grösstenteils auf das Mainframe-Geschäft zurückzuführen, und es als Zeichen der Schwäche für den gesamten Softwaresektor zu interpretieren, sei «etwas weit hergeholt», so Kirk Materne, Analyst bei Evercore ISI. Die Ergebnisse würden vielmehr die Befürchtungen um IBM als «KI-Verlierer» verstärken, noch verstärkt durch einen Bloomberg-Bericht der letzten Woche, wonach Starbucks möglicherweise einige IBM-Softwareprodukte ersetzen werde, sagte Citigroup-Analyst Mark Zhang.
«Es ist zwar richtig, dass diese Art von erhöhten Ausgaben den gesamten Technologiesektor beeinflusst, die IBM-Ergebnisse seien jedoch etwas spezifischer», sagte Susquehanna-Analyst Jamie Friedman und fügte hinzu, dass es sich lohne, Accenture und Cognizant Technology Solutions im Auge zu behalten.
(Bloomberg/cash)