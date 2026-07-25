Höhenlage bestimmt den Preis

«Die Höhenlage spielt eine Rolle, wenn es um die Preise geht, da sie die Schneesicherheit und das Sommerklima beeinflusst», sagt Maciej Skoczek (39), Immobilienökonom der UBS. Sie sei jedoch nur ein Faktor unter vielen. Gstaad etwa gehöre trotz vergleichsweise tiefer Lage zu den teuersten Destinationen – Nendaz VS wiederum trotz hoher Schneesicherheit zu den günstigen Lagen in den Alpen.