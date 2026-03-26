Unterschiede bei Gemeinden

«In den teuersten Gemeinden kann sich ein Haushalt heute weniger als 60 Quadratmeter leisten», führte Waltert aus. Das reiche für eine Familie kaum aus. In jurassischen Gemeinden seien für einen Haushalt mit lokalem Medianeinkommen - die Hälfte verdient weniger, die andere mehr - hingegen Wohnungen mit mehr als 120 Quadratmetern bezahlbar.