Die Sommerferien stehen vor der Tür. Auch dieses Jahr werden wieder viele Schweizerinnen und Schweizer mit dem Auto in Europa unterwegs sein. Dabei lohnt es sich, am richtigen Ort zu tanken. In welchen Reiseländern ist es an der Zapfsäule am günstigsten? Wo überquere ich die Grenze besser mit vollem Tank? Und wo warte ich lieber bis jenseits der Grenze mit dem Auffüllen?