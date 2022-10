Nicht lange ist es her, da waren freie Wohnungen in der Schweiz im Überfluss vorhanden. Besonders im Mittelland, in Kantonen wie Bern, Solothurn und Aargau, standen zahlreiche Objekte leer. Investorinnen und Investoren bauten viele Mehrfamilienhäuser, was die lokalen Immobilienmärkte in Schieflage brachte.