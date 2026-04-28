Feststellbar ist nun eine gewisse Auswirkung der neuen Tramlinie auf den Immobilienmarkt in der Region: In der Periode nach der vollständigen Inbetriebnahme - zwischen 2022 und 2025 - lagen die Mieten in den durch die Limmattalbahn erschlossenen Gemeinden um 2,5 Prozent über den Mieten in den Gemeinden der Kontroll- beziehungsweise Vergleichsgruppe. Zugleich waren die Preise für Wohneigentum in den erschlossenen Gemeinden 3,2 Prozent höher als in den Vergleichsgemeinden, die nicht von der Limmattalbahn bedient werden. Der 3,2-prozentige Einfluss ist statistisch nicht signifikant und daher vorsichtig zu interpretieren.