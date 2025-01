Leicht billigere Wohnungen im Tessin

Innerhalb der letzten zehn Jahre stiegen die Bodenpreise pro Quadratmeter für Einfamilienhausgrundstücke in Zürich jährlich um 4,7 Prozent. Im Vergleich zu den anderen Regionen erhöhten sie sich damit am meisten. In St. Gallen nahmen die Quadratmeterpreise mit 0,9 pro Jahr am wenigsten zu. Entsprechend stiegen die Preise in diesem Zeitraum in den teuersten Städten der untersuchten Regionen knapp fünf Mal so stark wie in den preisgünstigsten Städten.