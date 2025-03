St. Gallen ist zwar eine berühmte Wirtschaftsausbildungsstätte. Doch die Stadt selber bringt kaum neue wirtschaftliche Impulse zustande. In den letzten vier Jahren entstanden in St. Gallen nur ein Drittel so viele neue Stellen wie in Zürich. So fehlen Perspektiven. Das Resultat: Während praktisch alle grossen Agglomerationen ein deutliches Bevölkerungswachstum verzeichnen, stagniert die St. Galler Wohnbevölkerung.