Am günstigsten ist es im sächsischen Vogtlandkreis (90), im thüringischen Greiz (90,5) sowie in Görlitz (90,6). Am teuersten ist das Leben ausser in München (125), im Landkreis München (117), in Frankfurt/Main (116) und Stuttgart (115). Die billigste Region im Westen ist Pirmasens in Rheinland-Pfalz (90,7). Vergleichsweise günstig lebt es sich in Berlin, wo die Preise nur 5,5 Prozent über dem Schnitt liegen – Platz 38 in der Rangliste der teuersten Kreise.