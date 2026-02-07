Nach Berichten verschiedener französischer Medien wurde das Verfahren eingeleitet, nachdem ⁠kürzlich vom US-Justizministerium veröffentlichte Dokumente einen jahrelangen Austausch und finanzielle Verbindungen zwischen Lang und Epstein nahelegen. Einer Reuters-Auswertung zufolge taucht Langs Name darin mehr als 600 ​Mal auf. Die Veröffentlichung der Akten hat den ‌Druck auf zahlreiche Prominente weltweit erhöht, die ‍Kontakte zu Epstein hatten. Epstein hatte sich 2019 im Gefängnis nach Polizeiangaben das Leben genommen, ​wo er auf seinen Prozess wegen Menschenhandels und Missbrauchs von Minderjährigen wartete. Er soll unter anderem Prominenten und Reichen Minderjährige zugeführt haben.