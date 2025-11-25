Warum sind diese attraktiv? Worauf achten Sie?

Zunächst hängt die Antwort von Ihrem Investitionsmandat und der Art des Risiko-Rendite-Profils ab, das Sie erreichen möchten. Wenn man sich den Bereich der Energiewende anschaut und in betriebsfertige erneuerbare Anlagen, Windparks oder Solarparks investieren möchte, liegt die Eigenkapitalrendite im einstelligen Bereich, also bei etwa 6 bis 8 Prozent, was gut zu konservativen Investoren passt, jedoch nicht für alle geeignet ist. Wir konzentrieren uns eher auf das, was wir als «Co-Plus-Risikoprofil» nennen. Hier liegt die Zielrendite zwischen 13 und 15 Prozent pro Jahr. Um dies zu erreichen, muss man in Unternehmen investieren, die ein dynamischeres Risikoprofil und gleichzeitig ein gutes Wachstumspotenzial haben. Digitale Infrastruktur und Investitionen in Datenzentren sind solche Beispiele. Aufgrund ihres starken Wachstums besteht derzeit eine grosse Nachfrage nach solchen Investments.