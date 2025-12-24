Nach einem Erdbeben und ‌einem Tsunami im Jahr ‍2011 war es im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi zur Kernschmelze gekommen. Dies gilt ​als die schlimmste Atomkatastrophe seit Tschernobyl. Daraufhin wurden alle 54 Reaktoren in Japan abgeschaltet. In Deutschland nahm die ‌damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel die Katastrophe ⁠zum Anlass, den Ausstieg aus ‌der Kernenergie zu beschleunigen.