An zweiter Stelle in der Rangliste liegt die Bay Area: In der Region um San Jose, San Francisco und Palo Alto leben 305'700 Menschen mit einem siebenstelligen Nettovermögen. An dritter Stelle liegt Tokio mit 298'300 so vermögenden Personen. Ihre Zahl ist in den letzten zehn Jahren um 5 Prozent gesunken.