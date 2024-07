Der Massentourismus und die boomende Nachfrage nach Ferienwohnungen auf Plattformen wie Airbnb oder Booking.com wie auch der Mangel an Sozialwohnungen treiben die Obdachlosigkeit in Spanien in die Höhe. Laut offiziellen Statistiken ist die Obdachlosenquote seit 2012 um 24 Prozent auf rund 28.000 Menschen gestiegen. Einem Bericht der Bank von Spanien zufolge sind zudem etwa 45 Prozent der Menschen, die in Mietwohnungen leben, aufgrund der hohen Preise von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, was einen Spitzenwert in Europa darstellt.