Präsident Yoon Suk Yeol weihte am Freitag einen ersten Streckenabschnitt des 134 Billionen Won (92 Mrd. Euro) teuren Projektes in der Hauptstadt Seoul ein. Kürzere Fahrtzeiten werden es den Menschen ermöglichen, «morgens und abends mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen», sagte das Staatsoberhaupt. Die Regierung hofft, dass durch die geplante Hochgeschwindigkeits-U-Bahn mehr junge Menschen in den Randbezirken der knapp zehn Millionen Einwohner zählenden Metropole ermutigt werden, Kinder zu bekommen. Südkorea hat die niedrigste Geburtenrate der Welt.