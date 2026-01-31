Allerdings soll der «Shutdown» in Zuge des Haushaltsstreits bereits kommenden Montag wieder beendet werden. Der US-Senat hat am Freitagabend den Weg ​für einen Kompromiss zur Abwendung eines längeren Shutdowns geebnet. ‌Die Kammer verabschiedete mit 71 zu 29 ‌Stimmen eine Verlängerung der Finanzierung für das Heimatschutzministerium um zwei Wochen. Die Gesetzesvorlage geht nun an das Repräsentantenhaus. Da das Repräsentantenhaus erst am Montag wieder tagt, kann frühestens dann die Haushaltssperre aufgehoben werden.