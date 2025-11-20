Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für Oktober fällt wegen des Stillstands der Bundesbehörden infolge des Haushaltsstreits aus. Deswegen wird die Arbeitslosenquote für diesen Monat nicht veröffentlicht werden, wie die Statistikbehörde des US-Arbeitsministeriums am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen ausserhalb der Landwirtschaft für Oktober soll nun zusammen mit dem November-Bericht am 16. Dezember veröffentlicht werden.
Grund für die Absage ist, dass die für die Ermittlung der Arbeitslosenquote nötige Befragung privater Haushalte wegen fehlender Finanzmittel während des 43-tägigen «Shutdowns» nicht stattfinden konnte. «Die Daten der Haushaltsbefragung können nicht rückwirkend erhoben werden», hiess es in der Mitteilung der Behörde. Die Daten zur Stellenschaffung, die aus einer separaten Umfrage bei Unternehmen stammen, konnten hingegen gesammelt werden. Der wegen der Haushaltssperre ebenfalls verspätete Arbeitsmarktbericht für September soll an diesem Donnerstag veröffentlicht werden.
Die Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf die US-Notenbank Federal Reserve. Sie wird ihre nächste Zinsentscheidung auf der Sitzung am 9. und 10. Dezember treffen müssen, ohne auf die vollständigen Arbeitsmarktdaten für Oktober zurückgreifen zu können. Der monatliche Bericht gilt als einer der wichtigsten Indikatoren für den Zustand der grössten Volkswirtschaft der Welt und ist eine entscheidende Grundlage für die Geldpolitik der Fed.
(Reuters)