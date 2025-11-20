Grund für die Absage ist, dass die für die Ermittlung der Arbeitslosenquote nötige Befragung privater Haushalte wegen fehlender Finanzmittel während des 43-tägigen «Shutdowns» nicht stattfinden konnte. «Die Daten der Haushaltsbefragung können nicht rückwirkend erhoben werden», hiess es in der Mitteilung der Behörde. Die Daten zur Stellenschaffung, die aus einer separaten Umfrage bei Unternehmen stammen, konnten hingegen gesammelt werden. Der wegen der Haushaltssperre ebenfalls verspätete Arbeitsmarktbericht für September soll an diesem Donnerstag veröffentlicht werden.