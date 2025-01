Verzugszins viel höher als Vergütungszins

Sehr wichtig ist auch, dass du deine Steuern nicht zu spät bezahlst. Denn der Verzugszins ist in allen Kantonen höher als der Vergütungszins. Der Verzugszins reicht von 3 Prozent in Genf und im Thurgau bis zu 8 Prozent in Neuenburg, wo es keinen Vergütungszins gibt.