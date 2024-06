Was sind die Unterschiede zwischen der heutigen Situation und der Dotcom-Blase, die zu Beginn des Jahrtausends platzte?

Das Umsatzwachstum. In vielen Unternehmen - zum Beispiel Nvidia oder IBM - gibt es ein starkes Muster für Umsatzwachstum und Rentabilität durch KI. Bis ins Jahr 2025 werden die Einnahmen aus Rechenzentren um mehr als das Hundertfache seit 2017 gestiegen sein und sich der 100-Milliarden-Dollar-Marke nähern. Es gibt da also echte Einnahmen, die von Unternehmen mit starken Cashflows stammen. Dies steht im Gegensatz zur Situation am Anfang des Jahrtausends. Damals wollten viele Unternehmen im Internet Geld verdienen. Doch sie waren nicht so umsatzstark und nicht so profitabel, wie die Märkte es zuvor erwartet hatten. Also platze die Blase.