Gegrummelt wird dennoch: Ungewöhnlicherweise hatten sich im Kabinett am Mittwoch mehrere Ministerien von Grünen und FDP hinter eine Protokollnotiz gestellt, die ausdrücklich und in drastischen Worten vor den Gefahren eines Cosco-Einstiegs in die Betreibergesellschaft im Hamburger Hafen warnte. Aber im Kanzleramt beeindruckte dies weniger - auch wenn man sich um den erneuten Eindruck der Zerrissenheit dieser selbst ernannten "Aufbruchs-Koalition" sorgt. Ein wirklicher Aufstand hätte jedoch anders ausgesehen: Wenn etwa Aussenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck das Thema wirklich so wichtig gewesen wäre, dann hätten sie auch einen Koalitionsausschuss einfordern können. "Im Grunde sind doch alle zufrieden, dass Scholz die Verantwortung auf sich genommen hat", heisst es deshalb in Regierungskreisen.