Steigende Risiken

Der Arbeitsmarkt stagniere bereits und die Zuwanderung dürfte in Zukunft gerade in den «Verlierer-Kantonen» deutlich tiefer ausfallen als in der Vergangenheit: «In diesen Kantonen fehlen künftig schlicht die Käufer - nicht wegen der Preise, sondern wegen dem demografischen Wandel», so Budliger. Dies werde in der Preisfindung und vor allem in den Hypothekarportfolios der meisten Banken «momentan noch komplett ausgeblendet».