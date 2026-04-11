Dabei wäre ein Bezug theoretisch längst möglich gewesen – auch ohne das Minergie-Zertifikat. Doch die Baugenossenschaft St. Jakob wollte die Fördergelder nicht riskieren und entschied sich deshalb gegen eine frühere Vermietung, wie die NZZ weiss. Als wäre das nicht genug, kam auch noch eine Panne bei der Stadt Zürich hinzu: Die Bezugsbewilligung lag offenbar wochenlang herum. Erst kurz vor Ostern traf sie ein. Jetzt soll es endlich vorwärtsgehen: Erste Mieter könnten ab Mai einziehen. Für das zweite Gebäude dürfte es noch bis Herbst dauern.