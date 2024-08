Der Erfolg aus Mieterträgen ging zwischen Januar und Juni um 3,8 Prozent auf 7,6 Millionen Franken zurück, wie das Immobilienunternehmen am Dienstag mitteilte. Dabei habe das Gebäude «Elefant» in Winterthur erstmals ein volles Semester Mieterträge beigesteuert. Demgegenüber stünden andere Objekte wie die «Rue de Valais» in Genf aufgrund eines bevorstehenden Umbaus leer.