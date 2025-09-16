Jindal-Eigentümer haben Brief an Betriebsrat geschrieben

Die Eigentümerfamilie habe in einem persönlichen Brief an ihn die Absicht erklärt, in die Standorte zu investieren und die Bedeutung der Mitbestimmungskultur betont. «Dieses ging einher mit der Bereitschaft, in einen offenen und konstruktiven Dialog mit uns zu treten - dieses Angebot nehmen wir an», so Nasikkol weiter. «Jetzt kommt es darauf an, zügig in substanzielle Gespräche einzusteigen, um möglichst schnell Klarheit über die wichtigsten offenen Fragen zu erlangen», sagte der Zweite Vorsitzende und stellvertretende Aufsichtsratschef der Thyssenkrupp AG, Jürgen Kerner, laut einer Mitteilung der Gewerkschaft.