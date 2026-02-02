Der höhere Etat trage zudem den finanziellen Erfordernissen Rechnung, die sich aus der dringlichen Waffen- und Munitionsbeschaffung infolge der Militäraktion gegen Pakistan im vergangenen Jahrergeben hätten, hiess es. Die Spannungen zwischen den beiden Erzrivalen verschärften sich nach einem Terroranschlag im indischen Teil Kaschmirs im April. Dabei wurden 26 Menschen getötet. Indien warf Pakistan eine Beteiligung vor, was Islamabad zurückwies. Es kam zu Gefechten an der Grenze und gegenseitigen Luftangriffen. Am 10. Mai verkündeten die Atommächte eine Waffenruhe.