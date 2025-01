Für das im März endende Berichtsjahr 2024/25 prognostizierte das Nationale Statistikbüro (NSO) am Dienstag einen Anstieg von 6,4 Prozent. Die Regierung in Neu-Delhi hatte ursprünglich eine Wachstumsspanne von 6,5 bis sieben Prozent angesetzt. Als Bremsen machten die Statistiker Schwächen in der verarbeitenden Industrie und niedrigere Unternehmensinvestitionen aus. Hinzu kommen eine hohe Inflation, schwächelnde Kapitalflüsse und ein Rekordhandelsdefizit, die die Zweifel an der Robustheit der Konjunktur schüren. Experten schlossen nicht aus, dass auch die erwarteten 6,4 Prozent zu optimistisch sein könnten.