Es gebe eine Vorabverständigung darüber, sagte der indische Aussenminister S. Jaishankar am Montag bei einer Veranstaltung in Neu-Delhi. Dieses werde nach den Worten des russischen Handels- und Industrieministers Denis Manturow eine Garantie für bilaterale Investitionen bieten. Angesichts der westlichen Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs will Russland seine Handelsbeziehungen zu anderen Ländern ausbauen, vor allem in Asien. Indien hat die russische Invasion in der Ukraine nicht ausdrücklich kritisiert und zu einer friedlichen Lösung des Konflikts durch Dialog aufgerufen.