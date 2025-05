Die Spannungen zwischen den rivalisierenden Atommächten haben sich seit einem Anschlag im indisch verwalteten Teil der Unruheregion Kaschmir in der vergangenen Woche deutlich verschärft. Bewaffnete Angreifer hatten in einem Urlaubsgebiet 26 Menschen getötet - überwiegend indische Touristen. Die Regierung in Neu-Delhi wirft dem Nachbarstaat vor, für die Bluttat mitverantwortlich zu sein und den Terrorismus zu unterstützen. Die Regierung in Islamabad bestreitet die Vorwürfe. Seit dem Vorfall haben sich beide Länder gegenseitig mit Strafmassnahmen überzogen und die diplomatischen Beziehungen reduziert.