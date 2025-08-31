Seit einem Treffen Xis und Modis im Oktober stehen die Zeichen aber wieder auf Entspannung. Nun ist Modi zum ersten Mal seit sieben Jahren nach China gereist, um an dem SOZ-Gipfel in der Hafenstadt Tianjin teilzunehmen. Dort sind auch der russische Präsident Wladimir Putin sowie weitere Staats- und Regierungschefs aus Asien und dem Nahen Osten vertreten.