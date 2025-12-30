Die Regierung in Neu-Delhi teilte am Dienstag ​mit, der Schutzzoll für einige Stahlprodukte ‌von bis zu zwölf ‌Prozent solle für drei Jahre gelten. Der Zoll soll im ersten Jahr zwölf Prozent betragen, im zweiten 11,5 und im dritten Jahr elf Prozent. Ausgenommen ⁠sind Einfuhren aus bestimmten Entwicklungsländern. Mit dem Zoll belegt werden sollen aber Lieferungen aus China, Vietnam und Nepal. ​Spezialstähle wie Edelstahl fallen nicht unter die ‌Regelung.