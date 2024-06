Die von seiner Partei BJP geführte Nationale Demokratische Allianz kommt den Umfragen zufolge auf mehr als 350 der insgesamt 543 Sitze im Unterhaus des Parlaments, wie der Sender NDTV am Samstag berichtet. Das ist deutlich mehr als die für eine Mehrheit nötigen 272 Sitze. Der grösste Oppositionsblock «INDIA» unter der Führung der Kongresspartei von Rahul Gandhi erhielt den Prognosen zufolge mehr als 120 Sitze. In der Vergangenheit haben Nachwahlbefragungen in Indien aber oft falsch gelegen.