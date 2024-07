Das bilaterale Verhältnis basiere auf «gegenseitigem Vertrauen und gegenseitigem Respekt», sagte Modi am Dienstag bei einem Besuch in Moskau. Zugleich hob er die Führungsqualitäten Putins hervor. «Jeder Inder betrachtet Russland in guten wie in schlechten Zeiten als Freund Indiens.»